Covid: Maraio (Psi), 'con pass vaccinale può ripartire turismo'

Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Con il pass vaccinale il turismo può ripartire in tutta sicurezza. Il turismo è un settore fondamentale per l'economia del Paese e il calendario della riaperture, accompagnato dal green pass e dal contenimento graduale dell'orario del coprifuoco, rappresentano segnali importanti di ripresa e normalità”. E' quanto ha dichiarato il segretario del Psi Enzo Maraio.

"A Maggio si è già in ritardo per programmare la stagione estiva -ha sottolineato Maraio- ma ora bisogna spingere sull'acceleratore: tagliare l'IVA al 4% per le strutture ricettive, incentivare i viaggi in Italia riproponendo il bonus vacanze e prevedere la detrazione fiscale delle spese di pernottamento e viaggio possono rendere il nostro Paese ancor più competitivo nel confronto con le altre mete turistiche europee".