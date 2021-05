Covid: Biti (Pd) positiva a casa, 'grazie a chi mi fa in bocca al lupo'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Grazie Caterina Bini e grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo per dirmi che mi hanno sentito in radio. E a tutti coloro che mi scrivono per farmi in bocca al lupo!". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Caterina Biti rispondendo alla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Caterina Bini che a Un giorno da pecora aveva detto: "Alla collega e amica Caterina Biti mando un grande abbraccio visto che è a casa col Covid".