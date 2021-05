Infortuni: Fontana, 'impegno per sicurezza è costante'

06 maggio 2021 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Purtroppo un altro tragico incidente sul lavoro funesta il nostro territorio. Nell'esprimere profondo cordoglio, anche a nome dell'intera giunta regionale, porgo le più sentite condoglianze ai familiari della vittima". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'incidente sul lavoro avvenuto oggi in un cantiere a Pagazzano, in provincia di Bergamo, in cui ha perso la vita un operaio. "Ancora una volta - continua - desidero ribadire che il nostro impegno e la nostra determinazione per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro sono costanti".