Mediolanum, Rovelli: "Cresce digitalizzazione, ha portato a evoluzione modello banca"

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il risparmio e la sua gestione stanno attraversando una fase di profondo cambiamento anche nell'offerta di servizi a valore aggiunto e negli aspetti relazionali con la clientela. Banca Mediolanum ha deciso di compiere un nuovo passo nel processo di digitalizzazione lanciando di recente Selfy, un conto corrente digitale che potrà contare su app, home banking e chat dedicate. La recente ricerca di Excellence Consulting ha evidenziato una crescente propensione al risparmio nei giovani in Italia ma solo il 22% dei giovani risparmia investendo in strumenti finanziari e una percentuale ancora inferiore, il 12%, per l'assicurazione integrativa. Secondo Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum, i segnali sono incoraggianti ma "emerge con chiarezza una modalità non corretta e quindi inefficiente con cui accantonano i propri soldi".

Per una migliore pianificazione, continua Rovelli, "basterebbe che quel 28% destinato agli eventi inattesi fosse correttamente indirizzato a favore sia di strumenti di protezione e tutela del capitale umano".Il nuovo conto Selfy risponde alla crescente richiesta dei giovani verso una gestione del risparmio più smart e mobile. Gianni Rovelli evidenzia come "la digitalizzazione ha indirizzato il consumatore verso un concetto di omnicanalità intesa come libertà da parte del cliente di scegliere in base alle proprie esigenze da cui nasce e si sviluppa l'Open Banking".

Quindi, meno friction, più omnicanalità nella disponibilità del servizio. Tra i plus che Banca Mediolanum offre con Selfy è una sottoscrizione in modalità totalmente self attraverso pc o smartphone e una gestione in completa autonomia tramite Web e app. Lato costi, Rovelli sottolinea la convenienza soprattutto per i giovani risparmiatori: "per quanto riguarda i costi, è gratuito per tutti il primo anno mentre dal secondo scegliendo alcuni servizi della Banca. Il costo è contenuto: parliamo di 45 euro l'anno".

Risparmio, tecnologia ma anche crescita per il Paese. Questi sono i temi cari a Banca Mediolanum anche nella comunicazione, come ricorda il Direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum: “Attualmente siamo sulla carta stampata con una comunicazione istituzionale dedicata ai PIR. Banca Mediolanum intende, ancora una volta, essere al fianco delle piccole e medie imprese italiane affinché tornino a guardare al futuro con fiducia e possano rendere di nuovo grande l'Italia nel mondo.”

Tra le novità del 2021, una partnership importante con Blue Assistance per ampliare la gamma di servizi con soluzioni di alto valore aggiunto per il cliente come video/teleconsulti illimitati con oltre 15 tipologie di specialisti, consegna farmaci entro 4 ore e prestazioni a domicilio (medici generici o specialisti, fisioterapisti, infermieri) a tariffe convenzionate. "Il 13 maggio alle 19 organizzeremo l'evento digitale “Proteggi il tuo domani” a cui parteciperanno tra gli altri Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum Marco Mazzucco, Amministratore Delegato di Blue Assistance".

In questa occasione verranno approfonditi i bisogni e le necessità di protezione e quali soluzioni possiamo fornire per un domani più sereno.