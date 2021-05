Calcio: Sainz, 'sconfitta Real Madrid in Champions non l'ho digerita'

06 maggio 2021 a

Barcellona, 6 mag. -(Adnkronos) - "Non l'ho digerito. Mandare giù questa sconfitta è più difficile di quello che è successo in pista domenica scorsa a Portimao". Il pilota della Ferrari Carlos Sainz commenta così la sconfitta di ieri sera del suo Real Madrid contro il Chelsea nella semifinale di Champions League. "Non posso fare nulla per cambiare le cose. Ieri la squadra non c'era dal punto di vista fisico", aggiunge Sainz ai microfoni di Sky Sport alla vigilia delle prove libere del Gp di Spagna.