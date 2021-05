F1: Sainz, 'la Ferrari il mio sogno ma c'è da lavorare'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Quando sogni da piccolo il futuro da pilota, immagini la carriera in Ferrari, immagini di correre in casa sulla Rossa, con le bandiere rosse e il Cavallino. Quanto a noi e alla stagione, ora dobbiamo lavorare tanto e guardare avanti". Queste le parole del pilota Ferrari Carlos Sainz - a Sky Sport 24 - che si prepara a scendere in pista a Barcellona per il quarto Gp della stagione. Una gara speciale per Sainz, "è la gara di casa e la più importante dell'anno. Qui vuoi fare bene, anche se senza il pubblico è diverso". Sul feeling con la monoposto ha specificato: "sto cercando di abituarmi il prima possibile, ma devono passare le gare e fare esperienza. So che è un processo lungo e difficile, ho cambiato team 4 volte e ne sono consapevole. Ma sono contento di come sta andando".

Il neo pilota Ferrari ha parlato anche del connazionale Fernando Alonso, suo grande idolo: "ho sempre sognato su questa pista con Fernando e 15 anni dopo sono qua" e della sfida tra Luis Hamilton e Max Verstappen: "Hamilton ha voglia di dimostrare che non ha vinto solo per la macchina e vuole farlo in un anno in cui la Red Bull e Verstappen sono in palla e possono fare bene. Una bellissima sfida".