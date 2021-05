Omofobia: Sala, 'a Milano ci sarà delegato contro discriminazioni'

06 maggio 2021 a

a

a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Voglio fare una promessa a tutte e a tutti: Milano continuerà a essere la città contro ogni discriminazione e per questo, se i milanesi mi confermeranno sindaco, fin da ora voglio promettere che esisterà una delegata o un delegato del sindaco per le politiche contro le discriminazioni, perché continui a crescere l'impegno del Comune di Milano a far sentire tutte e tutti più liberi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Sala ha annunciato che non parteciperà alla manifestazione di sabato a Milano per l'approvazione del Ddl Zan, "ma la mia adesione rimane convinta e completa. È una battaglia che riguarda tutte e tutti noi, non solo le persone colpite da discriminazione. Il mio sì al Ddl Zan è l'adesione di una città, Milano, che negli ultimi anni ha fatto moltissimo in questa direzione".

Il sindaco di Milano ha spiegato che "la battaglia contro le discriminazioni è una battaglia che io e Milano combattiamo convintamente, perché è una battaglia di progresso, di civiltà e di sviluppo. Il Ddl Zan è uno strumento importante per combattere tutte le discriminazioni".