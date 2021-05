Giornata Mondiale della Password: l'89% degli utenti di tutto il mondo mette in atto misure per proteggere la propria privacy online

06 maggio 2021 a

Oggi è il World Password Day, una giornata mondiale che ha lo scopo di ricordare l'importanza di proteggere le proprie password ed invitare gli utenti di tutto il mondo a mettere in pratica tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare che i criminali informatici possano accedere ad informazioni sensibili sfruttando password non sicure.

Le password non solo ci permettono di fare acquisti, imparare e socializzare online, ma servono soprattutto a proteggerci. Da quando milioni di persone in tutto il mondo a causa della pandemia sono state costrette a passare più tempo a casa e a trascorrere molto più tempo online, la sicurezza dei dati personali è diventata ancora più importante. Secondo uno

Dal recente sondaggio di Kaspersky, "Consumer appetite versus action: The state of data privacy amid growing digital dependency" (1) , è emerso che i dispositivi del 31% degli utenti di tutto il mondo hanno subito un'infezione e più della metà (53%) ha dovuto sostenere dei costi come conseguenza.

Un'altra preoccupazione diffusa è la sicurezza della propria vita digitale. Il 28% degli utenti ha subito tentativi di hacking dei propri account online e nel 41% dei casi si trattava degli account di social media. Anche gli account di posta elettronica e i wallet di criptovaluta sono stati oggetto di hacking rispettivamente nel 37% e 31% dei casi.

Nonostante ciò, il 2020 e la pandemia hanno avuto un effetto positivo sulla cyber hygiene degli utenti che hanno cercato di mettere in atto le buone pratiche di un uso corretto e sicuro delle password e hanno aumentato il livello di sicurezza dei loro dispositivi. Secondo il sondaggio di Kaspersky, l'89% di tutti gli intervistati adotta alcune misure di sicurezza informatica tra quelle più comuni, ma efficaci, e le mette in pratica per proteggere la propria privacy e tenere al sicuro le proprie informazioni personali. Mentre il 37% degli utenti usa addirittura le password per bloccare i file per assicurarsi che i propri dati rimangano nelle loro mani.

Kaspersky ha sviluppato alcuni semplici consigli per aiutare gli utenti a rendere più forti e sicure le loro password:

(1) Tra settembre e ottobre 2020 sono stati intervistati 15.070 utenti adulti nei seguenti paesi: Cina, India, Giappone, Stati Uniti, Colombia, Messico, Brasile, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Russia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Vietnam, Indonesia e Australia. L'indagine aveva lo scopo di indagare sulle loro abitudini in tema di privacy online. Agli intervistati è stato chiesto quali dispositivi usassero, in che modo, quali app e servizi personali o di lavoro usassero, le loro abitudini in termini di cybersecurity e gli eventuali incidenti di sicurezza subiti negli ultimi 12 mesi.

