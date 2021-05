Omofobia: Cucca (Iv), 'su ddl Zan dialogo senza pregiudizi'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Come Italia viva riaffermiamo la necessità di discutere, confrontarci ed affrontare in tempi brevi il ddl Zan senza pregiudizi. In questo momento è necessario dialogare in maggioranza e con tutta le forze politiche per superare gli steccati ideologici evitando forzature inutili ed avendo come obiettivo l'approvazione in tempi brevi, nella consapevolezza che abbiamo da affrontare le grandi riforme che serviranno per portare l'Italia fuori dalla crisi”. Così in una nota Giuseppe Luigi Cucca, vicecapogruppo di Italia viva al Senato e componente della commissione Giustizia.