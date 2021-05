F1: Hamilton, 'Verstappen ha auto e team da titolo'

06 maggio 2021 a

Barcellona, 6 mag. -(Adnkronos) - "Quest'anno c'è una delle battaglie più ravvicinate da molto tempo. Max sta guidando bene. Ha un'auto e un team da titolo e può farcela se loro faranno quello che devono e noi no". Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton si esprime così in merito al duello con Max Verstappen e la Red Bull per il titolo iridato.

"Penso che l'esperienza aiuterà -aggiunge il 36enne inglese alla vigilia del week-end di gara del Gp di Spagna-. Alla fine i piccoli errori e l'affidabilità giocheranno un ruolo importante. Anche i punti in più per i giri più veloci saranno importanti“.

Hamilton commenta poi miglioramenti mostrati dalla Mercedes rispetto ai test: “So di cosa è capace la mia squadra. I test non erano buoni. Abbiamo fatto meglio durante il fine settimana, ma possiamo migliorare. Non dobbiamo fare affidamento sugli errori degli altri. Abbiamo una buona macchina, ma ha i suoi punti deboli. Ci stiamo lavorando“.