Calcio: Calcagno (Aic), 'giocatori hanno fatto enormi sforzi in questa emergenza' (2)

(Adnkronos) - “L'auspicio” -ha concluso il Presidente Aic- “è che nei prossimi anni ci sia una crescita economica importante e sostenibile, una crescita che potrà derivare solo dal calcio apicale. Dovremo capire come ristrutturare il format dei campionati e ridistribuire più equamente le risorse, unico strumento a nostra disposizione per un nuovo patto di sostenibilità del nostro sistema”.

L'evento, organizzato da Formiche.net in collaborazione con la piattaforma economica del calcio Standard Football, ha visto la partecipazione anche di Giovanni Malagò (Presidente Coni), Gabriele Gravina (Presidente Figc), Evelina Christillin (membro Consiglio Fifa), Andrea Abodi (Presidente Ics) e Mauro Baldissoni (Presidente Standard Football). Un utile confronto tra le istituzioni in un momento delicato come quello attuale, che incrocia gli effetti della pandemia con le fibrillazioni di un comparto in forte trasformazione. Dati e previsioni insieme ai protagonisti del settore per cercare di capire come è cambiato e cambierà il calcio dopo il Covid-19.