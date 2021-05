Milano: ditta vendeva articoli sportivi contraffatti, denunciato titolare

06 maggio 2021 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato oltre 1.600 articoli sportivi con i marchi contraffatti di alcune importanti squadre di calcio italiane ed europee. I militari hanno scoperto una ditta di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, che commercializzava, anche attraverso un sito internet dedicato e canali social, numerosi gadget e articoli sportivi con marchi contraffatti dei maggiori club calcistici in violazione del copyright.

Sono stati sequestrati 1.628 prodotti per un valore commerciale complessivo stimato in circa 81euro euro e il titolare della ditta individuale, un italiano di 31 anni, è stato denunciato per il reato di commercio di prodotti con segni falsi.