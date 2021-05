Tv: Sky Original, annunciati i registi della seconda stagione di 'Gangs of London' (3)

06 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Thomas Benski, Ceo Pulse Films ha commentato: “Fin dall'inizio Gareth, Matt e io eravamo chiaramente e ambiziosamente intenzionati a creare uno spettacolo innovativo per veri registi. Dopo il successo della prima serie, siamo entusiasti di aver messo insieme un gruppo di registi così straordinariamente eclettico e diversificato per raccontare il prossimo capitolo di Gangs of London. Con il ritorno di Corin Hardy come Lead Director e con Marcela Said e Nima Nourizadeh che si uniscono al team, abbiamo creato un team di registi moderno, per consolidare la storia dei nostri amati (e assediati) personaggi che hanno affascinato i fan di tutto il mondo".

'Gangs of London' – Seconda stagione è una serie commissionata da Zai Bennett, Managing Director Content di Sky UK con Gabriel Silver produttore esecutivo per Sky Studios. Gareth Evans e il suo partner creativo Matt Flannery tornano come produttori esecutivi insieme a Thomas Benski. Hugh Warren e Helen Grégory sono produttori esecutivi per Pulse Films insieme a Jane Featherstone per Sister e Corin Hardy rappresentata da Hugo Young per Independent e Rich Cook per Range Media. La serie è prodotta da Pulse Films in associazione con Sister, per Sky Studios e AMC.