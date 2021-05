Libia: Alfieri (Pd), 'episodio grave, chiarire dinamica'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "L'episodio è grave e preoccupante e richiama alla mente vicende simili del recente passato. Siamo certi che il Governo stia già intervenendo per chiarire subito le dinamiche dell'accaduto e verificare le condizioni dell'equipaggio". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri, in merito alla notizia che la Guardia costiera libica avrebbe sparato contro alcuni pescherecci italiani.