Bergamo: spaccio di droga, due arresti

06 maggio 2021 a

a

a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato in provincia di Bergamo due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. A Montello, vicino alla stazione ferroviaria, i militari hanno arrestato un uomo di 29 anni, cittadino marocchino, trovato in possesso di 92 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina. A Ponte San Pietro, invece, i carabinieri hanno arrestato un 45enne rumeno, fermato alla guida della propria auto. Il 45enne è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e arrestato.