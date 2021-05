Lombardia: martedì Consiglio Regione su semplificazione e sostegno a Rsa (2)

06 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - All'ordine del giorno anche il progetto di legge di ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale in via d'urgenza, di cui è relatore Paolo Franco (Gruppo Misto). Il provvedimento introduce una garanzia pari a un massimo di 3 milioni di euro finalizzata a sostenere le Rsa lombarde a fronte delle perdite sostenute in questi mesi di pandemia: l'iniziativa adottata e messa in capo a Finlombarda prevede di finanziare le Rsa no-profit lombarde mediante l'erogazione di mutui ipotecari, così da sopperire al bisogno di liquidità generato dalla riduzione degli incassi derivante principalmente dai mancati introiti delle rette.

Nella pausa dei lavori consiliari alle ore 12.45 il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza terranno presso l'Auditorium Gaber una conferenza stampa per illustrare le modalità con cui l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale relativo all'anno 2020 e pari a oltre 5 milioni di euro sarà devoluto alle scuole primarie e agli istituti di formazione professionale accreditati dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5mila: una quota di 100mila euro sarà destinata anche al Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia.

La conferenza stampa sarà preceduta alle 12.30 al piano terra di Palazzo Pirelli, nel foyer posizionato tra l'area degli sbarchi ascensori e l'area interviste, dalla presentazione di una installazione dell'artista No Curves, allestita in occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. Nel trittico 'Triplo Futuro' l'artista ritrae Dante, Virgilio e Betarice secondo la sua visione geometrica e li contestualizza attraverso simboli architettonici ben riconoscibili nella Milano di oggi.