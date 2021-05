06 maggio 2021 a

Londra, 6 mag. - (Adnkronos) - Sarà il Villarreal a sfidare il Manchester United il 26 maggio a Danzica nella finale di Europa League. Dopo il successo per 2-1 in casa gli spagnoli pareggiano per 0-0 contro l'Arsenal all'Emirates Stadium di Londra.