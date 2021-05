bwin data center: Juventus vincente sul Milan per il 68%

07 maggio 2021 a

(Roma 7 maggio 2021) - Lo Spezia a rischio retrocessione

Il Campionato di Serie A si avvia al rush finale con la sola Inter certa della qualificazione in Champions e la lotta per la salvezza aperta a diverse squadre.

Non facile anche la trasferta della Lazio a Firenze con il 64% che si aspetta una vittoria della squadra di Inzaghi e il 32% un pareggio. Podio dei marcatori più giocati occupato da Immobile seguito dal viola Vlahovic che si sta imponendo con forza in questo finale di campionato e dal laziale Correa, anche lui in serie positiva.

La Roma, galvanizzata dall'arrivo di Mourinho l'anno prossimo e reduce dalla bella seppur inutile vittoria contro il Manchester United in Coppa, dovrebbe battere il Crotone per l'81% degli appassionati mentre il 19% si aspetta una vittoria dei calabresi ormai retrocessi. Tra i marcatori più attesi insieme al romanista Dzeko compare il nigeriano Simy, a segno ben 19 volte in campionato quest'anno.

Tutto facile per Atalanta e Napoli, accreditate rispettivamente del 98% e del 97% dei pronostici anche se i campani avranno di fronte una squadra con un disperato bisogno di punti. Tutto azzurro il podio dei marcatori più giocati con Insigne che sopravanza di poco Osimhen e Mertens.

Juventus e Atalanta sembrano le squadre con la probabilità più alta di qualificarsi per la Champions con Napoli e Lazio molto vicine nei pronostici per garantirsi il quarto posto disponibile ed il Milan che sembra destinato a rimanere fuori.

Per la salvezza la squadra giudicata più a rischio è Lo Spezia seguita dal Benevento mentre Cagliari e Torino – probabilmente grazie alle ultime prestazioni - godono di migliori favori del pronostico.

