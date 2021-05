07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Pd e M5S si alleano nel Lazio, poi il Presidente Pd se ne va per correre contro M5S a Roma, ma non molla subito la poltrona per garantire elezioni - rinviate ad hoc - con candidato M5S. Il protagonista si è dimesso da segretario Pd vergognandosi perché parlavano solo di poltrone". Lo scrive su twitter Enrico Costa, deputato di Azione.