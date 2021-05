Spazio: accordo Esa e Enea Tech, investitori esplorano la New Space Economy (2)

07 maggio 2021 a

(Adnkronos) - In questo scenario, Tampieri segnala che "un nuovo accordo di Enea Tech per continuare a strutturare il network italiano e internazionale dell'innovazione in un'area strategica come la Space Economy, non può che essere pensato con l'Esa, il maggiore degli attori in Europa e tra i più rilevanti al mondo". "La collaborazione -spiega la presidentessa di Enea Tech- sarà particolarmente importante per lo scouting e la valutazione di tecnologie del settore e per l'elaborazione di progetti strategici. Inoltre, lanceremo assieme sfide tecnologiche su ambiti specifici del deep tech su cui già stiamo ricevendo richieste di intervento, come per esempio i materiali avanzati e mobilità aerea".

L'accordo viene presentato oggi, alle 15.00, con l'evento online "Space Economy Deep Tech" che vedrà la partecipazione dell'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti, di Luca del Monte, Head of Industrial Policy and Sme Division Esa, e di Anna Tampieri, presidentessa di Enea Tech. Durante l'evento si parlerà dello spazio come abilitatore economico che risponde ai bisogni della società e dei cittadini, offrendo soluzioni a beneficio della Terra e della sostenibilità.