Musica: la rivincita dei Jalisse, Mattarella scrive al duo 'Inviatemi il disco'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che attende l'invio del nostro nuovo cd #Voglioemozionarmiancora. Felicissimi!!!!". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive al duo dei Jalisse. E' la stessa coppia canora a farlo sapere annunciandolo nei profili social, e pubblicando la missiva inviata dall'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica che ha risposto alla e-mail con cui il duo lo invitava ad ascoltare il suo ultimo disco.

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le Vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli, e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite", si legge nella lettera nella quale i Jalisse sono invitati a inviare il disco al Quirinale. Dopo il 'record' dei ben 24 rifiuti a Sanremo, la coppia composta dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian si prende così una bella rivincita: "Poi realizzeremo il video di #speranzainunfiore (il titolo del loro ultimo disco, ndr); sarà un video dedicato al ricordo dei nostri nonni per celebrarli il 25luglio nella #giornatamondialedeinonniedeglianziani, appena istituita da Papa Francesco", scrivono i Jalisse.

Nel messaggio del Quirinale si cita direttamente un pezzo del disco, che la coppia canora ha dedicato "ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid-19".