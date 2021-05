Covid: Russia, ritirata l'idrossiclorochina dai protocolli di cura

07 maggio 2021 a

Madrid, 7 mag. (Adnkronos/Epa) - L'idrossiclorochina, farmaco che Donald Trump e Jair Bolsonaro fra gli altri si erano intestarditi a promuovere nei loro Paesi nel quadro delle cure per i pazienti colpiti da covid, malgrado l'assenza di prove scientifiche a dimostrane l'utilità, è stata ritirata, in Russia, dai protocolli di cura. Il ministero della Salute ha aggiornato il protocollo per la cura dei pazienti di covid: sono inclusi solo cinque farmaci anti virali (Favipiravir, Remdesivir, Immunoglobulina umana, Interferone alfa e Umifenovir).