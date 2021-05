Covid: Assoutenti, 'boom sequestri medicinali contraffatti, +45% in un anno' (2)

07 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La nuova frontiera dei farmaci contraffatti "è l'India -spiega l'associazione di consumatori- paese da cui proviene il maggior numero di medicinali illegali destinati all'Italia, seguita da Ungheria, Singapore, Russia e Slovacchia. Dopo il Covid, l'ambito sanitario più interessato dal fenomeno dei farmaci contraffatti è quello sessuale (prodotti per le disfunzioni erettili, finti viagra, eccitanti, ecc.) seguito da sostanze dopanti, agenti contro la perdita dei capelli e dimagranti. Ma sono stati sequestrati anche analgesici, antibiotici, psicofarmaci, farmaci oncologici, e farmaci contro malattie rare".

Prodotti "estremamente pericolosi per la salute umana -fa sapere Assoutenti- poiché in alcuni casi al loro interno è stata rinvenuta la presenza di veleno per topi, vernici o, al contrario, la completa assenza nella loro composizione del principio attivo farmaceutico". Proprio per mettere in guardia i consumatori "ed evitare loro di cadere nella trappola dei farmaci contraffatti venduti sul web che promettono benefici ed effetti miracolosi, nell'ambito del progetto 'Io sono originale' è stato realizzato un video informativo". annuncia il movimento per i consumatori.