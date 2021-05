Ecommerce: Casaleggio Associati, frena nel 2020 in Italia, fatturato -1% a 48,2 mld

07 maggio 2021 a

a

a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Il valore del fatturato e-commerce in Italia nel 2020 si è attestato a 48,25 miliardi di euro, con una flessione dell'1% rispetto all'anno precedente. Si tratta della prima battuta d'arresto dopo anni di crescita impetuosa: le vendite online nel 2019 avevano registrato un balzo del 17% e del 18% nel 2018. Il canale mobile nel 2020 ha transato in media il 48% del fatturato delle aziende e-commerce italiane, il 4% in più rispetto allo scorso anno.

Secondo il rapporto sull'e-commerce della Casaleggio Associati, a causa della pandemia la distribuzione dei fatturati per settore è cambiata notevolmente rispetto agli anni passati. Il Tempo libero si conferma il settore più importante, con il 48% del fatturato complessivo. L'incidenza positiva è data in particolare dalla crescita del gioco online e degli acquisti legati agli hobby e allo sport. A frenare la crescita, invece, è il comparto spettacoli, cresciuto del 12% contro il 21% dell'anno precedente.

Al secondo posto nella distribuzione dei fatturati, salgono di una posizione i Centri commerciali online con il 21%, contro il 16% dell'anno precedente. La crescita in termini di fatturato è del 36%. Il Turismo è il settore più penalizzato con una perdita del 58% e un peso dell'11% del fatturato totale contro il 26% dell'anno precedente.