Milano: Albertini, 'crisi da dopo guerra, vincitore includa altra metà città'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Siamo in una situazione economica da terzo dopoguerra, con una crisi da recuperare che forse durerà un decennio. Mi sembrerebbe molto serio che il vincitore chiamasse con una sfida alla concordia l'altra metà della città che non l'ha votato a includersi nelle responsabilità per fare le scelte migliori". Lo ha detto Gabriele Albertini, dopo la sua rinuncia alla candidatura a sindaco di Milano. In collegamento con Skytg24 Albertini si è dispiaciuto che Giuseppe Sala "abbia preso come una battuta" la proposta di fargli da vicesindaco. "Ha risposto con una simpatica cialtronata e oggi ha corretto il tiro, dicendosi indipendente. Ma sei così indipendente da associare a te l'altra metà della città? La concordia di chi governa è la base di tutto", ha aggiunto.