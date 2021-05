Calcio: Flick, futuro incerto, 'nulla è ancora deciso'

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Sono grato al Bayern Monaco, gli devo molto". Queste le parole di Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern, in conferenza stampa. Lo si apprende dalla Dpa. Il tecnico, che a fine stagione lascerà la società bavarese, ha parlato anche del suo futuro; in molti lo vedono come papabile sostituto di Joachim Loew sulla panchina della Germania, dopo Euro 2020. "Ci sono stati molti colloqui, ma nulla è ancora deciso", ha detto Flick.