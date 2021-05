Tennis: Master 1000 Madrid, Zverev supera Nadal e vola in semifinale**

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Colpo di scena nei quarti di finale del Master 1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro). Alexander Zverev (n.6 ranking) supera Rafa Nadal (n.2 ranking) in due set (6-4, 6-4) dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Prestazione sottotono dello spagnolo, costretto ad arrendersi al miglior Zverev della stagione che in semifinale affronterà Dominic Thiem (n.4 ranking), abile ad eliminare a sua volta in tre set John Isner (n.39 ranking)