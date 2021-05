07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Assicuriamoci che il supporto fiscale non sia ritirato presto" e "facciamo in modo che il programma Sure della Commissione Ue resti implementato". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto.