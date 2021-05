Recovery: Di Maio, 'Italia modello, ma dobbiamo battere nemico burocrazia'

07 maggio 2021 a

a

a

Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Sono particolarmente contento del fatto che come Italia siamo un modello, sempre di più, per la nostra legislazione. Il Pnnr dedica il 65% alle transizioni digitale e ecologica, abbiamo una agricoltura sostenibile e siamo il primo Paese per riciclo dei rifiuti in Europa con oltre il 79pc di materiale riciclato, abbiamo fatto passi in avanti sulla produzione energetica". Lo ha detto Luigi Di Maio all'evento di Facebook 'Comunità energetica, un circolo virtuoso di vantaggi' del M5s della Camera.

"Oggi anche con il superbonus stiamo continuano a costruire un modello società in cui le esigenze delle famiglie, dei cittadini, delle imprese, diventano l'opportunità per convertire il sistema produttivo e sociale", ha spiegato il ministro degli Esteri.

"Siamo in un momento in cui anche l'Europa, per le difficoltà che ci sono, ha capito che investire seriamente in transizione ecologica e digitale è l'unico modo per uscire dalla crisi economina creata dalla crisi sanitaria", ha detto Di Maio che po ha messo in guardia: "Il principale nemico della transizione ecologica è la burocrazia, in Europa e in Italia. Anche in Italia, dove c'è la piena volontà politica di compiere questa transizione dobbiamo fare i conti resistenze che non abbiamo risolto. Faccio un appello a tutte le posizioni ideologiche sulle autorizzazioni, dobbiamo semplificare e eliminare i passaggi, altrimenti non ne usciamo".