Arte: il disegno 'Testa di orso' di Leonardo andrà all'asta a Londra l'8 luglio** (2)

(Adnkronos) - Dalla sua prima mostra nel 1937, il disegno "Testo di orso" è stato poi esposto in musei di tutto il mondo, compresa la grande esposizione dedicata a Leonardo da Vinci dalla National Gallery di Londra nel 2011-12 e dopo è stato presentato al Louvre di Abu Dhabi, al Museo di Belle arti Pushkin di Mosca e all'Ermitage di San Pietroburgo.

Questo foglio si collega a tre studi simili su piccola scala di animali, uno studio su due gatti e un cane custodito al British Museum di Londra; un foglio a doppia facciata con studi sulle zampe di un cane delle National Galleries of Scotland di Edimburgo; uno studio di un orso che cammina nella collezione Lehman al Metropolitan Museum of Art di New York. Gli studi sono tutti databili alla prima metà degli anni Ottanta del Quattrocento. Il volto dell'orso è molto vicino all'ermellino presente ritratto di Cecilia Gallerani o "Dama con l'ermellino" di Leonardo ora al Museo di Cracovia.

Ben Hall, presidente del Dipartimento di 'Old Master Paintings' di Christie's a New York, ha commentato: "Sono lieto che questo capolavoro, una delle opere più importanti del Rinascimento ancora in mano a privati, sia stato nuovamente affidato a Christie's dopo la sua prima vendita nel 1860. L'opera è stata di proprietà di alcuni dei più illustri collezionisti nel campo degli antichi maestri per molti secoli, non ultimo l'attuale proprietario che lo possiede dal 2008. È stato ammirato in tutto il mondo mentre è stato mostrato da prestigiosi musei e Christie's è onorata ora di portare questo lavoro di Leonardo sul mercato dell'arte in questo periodo".