Arte: il disegno 'Testa di orso' di Leonardo andrà all'asta a Londra l'8 luglio** (3)

08 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Stijn Alsteens, direttore internazionale del Dipartimento di 'Old Masters Group' di Christie's Paris, ha detto: "Dopo aver venduto il disegno di Leonardo da Vinci 'Cavallo e cavaliere' nel 2001 per oltre 8 milioni di sterline (11 milioni di dollari), ancora oggi il record mondiale per un disegno dell'artista, Christie's è orgogliosa di offrire un'altra opera del più grande disegnatore che il mondo abbia mai conosciuto. Ho tutte le ragioni per credere che raggiungeremo un nuovo record a luglio con 'Testa di orso', uno degli ultimi disegni di Leonardo che si prevede arriveranno sul mercato dell'arte".