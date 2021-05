Covid: Confcommercio, 'spostare coprifuoco poco rilevante, decisivo riaprire locali al chiuso'

08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Cominciare ad allentare il coprifuoco è importante, ma lo slittamento di un'ora o di due ore solo in parte riesce a dare una decisa spinta alla ripresa economica delle attività. Con le regole di questi giorni della zona gialla 'rafforzata', spostare il coprifuoco alle 23 consentirebbe una limitata crescita dei ricavi: 18,6 milioni di euro. Un po' meglio lo spostamento del coprifuoco alle 24 con un recupero di 33,6 milioni di euro". Così Confcommercio Milano, commentando l'analisi su base mensile dell'ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza focalizzata sulle attività di somministrazione, come bar e ristoranti.

"Ben altro impatto, dal punto di vista economico, avrebbe invece, la riapertura dei locali anche al chiuso con lo slittamento del coprifuoco", avverte Confcommercio. E "oltretutto con il green pass, il certificato verde digitale per consentire la circolazione con l'imminente stagione estiva e attrarre il turismo internazionale, non è pensabile avere le attività dell'accoglienza e della ristorazione ancora limitate vietando a bar e ristoranti di utilizzare, in piena sicurezza, gli spazi dei locali anche al chiuso". Con il coprifuoco alle 23 e la riapertura delle attività al chiuso "la crescita dei ricavi su base mensile salirebbe a circa 109 milioni di euro (108,8) e con il coprifuoco alle 24 l'incremento raggiungerebbe i 184 milioni di euro".

A Milano, Monza Brianza e Lodi operano 21mila pubblici esercizi con un volume d'affari complessivo mensile, con l'attuale zona gialla 'rafforzata', di 380 milioni di euro: dimezzato rispetto a una situazione senza Covid.