08 maggio 2021 a

a

a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "La Lega sta combattendo per la libertà di vivere le nostre città in sicurezza, ma senza costrizioni e restrizioni". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un videomessaggio per la nascita del Partito liberale europeo.