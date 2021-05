08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini". Così su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.