08 maggio 2021 a

a

a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “La linea Draghi su donne, giovani e società è da sostenere! Non ci può essere crescita e stabilità economica se non si rafforza il welfare e se non si favorisce la realizzazione femminile”. Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.