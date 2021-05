08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Eroi silenziosi, ogni giorno in prima linea per aiutare i più deboli e bisognosi. Il vostro lavoro nella lotta al Covid 19 e in tante altre emergenze è fondamentale. Grazie a tutte le donne e tutti gli uomini della Croce Rossa!". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.