Libri: il Premio 'Itas libro di montagna' a Marco Albino Ferrari (2)

(Adnkronos) - Il Premio quest'anno celebra i suoi 50 anni di vita nella 47/a edizione. Tra il 2012 e il 2016, il concorso si è infatti svolto ogni due anni, tornando poi nel 2017 alla cadenza annuale in seguito all'elevato numero di autori desiderosi di parteciparvi e all'attenzione crescente da parte del pubblico verso l'editoria di montagna. Il concorso, la cui premiazione dei vincitori si inserisce come da tradizione nell'ambito del Trento Film Festival, ha visto in questa edizione la partecipazione di 110 opere pervenute da 45 case editrici.