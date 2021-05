Musica: è morto Lloyd Price, il cantante star diventato 'Mr Personality'**

08 maggio 2021 a

New York, 8 mag. - (Adnkronos) - Lloyd Price, una delle ultime star sopravvissute della prima scena pionieristica del Rythm&Blues che scalò le classifiche con successi come "Stagger Lee" e "Personality", è morto all'età di 88 anni. L'annuncio della scomparsa del cantante afroamericano è stato dato da Rickey Poppell, presidente della Maxwell Entertainment, su Facebook. Era nato a New Orleans il 9 marzo 1933.

Price è stata una figura estremamente significativa sulla scena R&B nel periodo appena precedente all'affermazione del rock'n'roll, conquistando con le sue canzoni quattro primi posti nelle hit parade degli anni '50. Il suo primo successo fu nel 1952 "Lawdy Miss Clawdy": prodotta da Dave Bartholomew, l'incisione originale vide partecipare il grande Fats Domino al pianoforte. Il pezzo rimase al top della R&B chart per diverse settimane nel 1952 e da allora tantissime sono state le cover, anche di John Lennon, Elvis Costello ed Elvis Presley.

Nel 1958 incise "Stagger Lee", un adattamento di una vecchia canzone folk, e nel 1959 piazzò ben due successi nelle classifiche, "Personality" e "I'm Going To Get Married", vendendo milioni di dischi. Grazie allo straordinario successo di "Personality" Price era conosciuto anche come "Mr. Personality". Di questa canzone esistono almeno un centinaio di cover, tra cui quella italiana dal titolo "Personlità" cantata da Mina e Caterina Valente nonché da Renzo Arbore.