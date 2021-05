Omofobia: Pollastrini (Pd), 'su ddl Zan serve scatto della politica'

08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Una piazza pacifica che chiede civiltà. Anch'io continuerò a farlo col Pd, per una politica che sa ascoltare, vedere, capire. Senza questo sguardo avanzano chiusure, discriminazioni, violenze fisiche e psicologiche. Ma anche per un solo pizzico di umanità, come potremo permetterlo? Sono giorni decisivi: guardo questa partecipata iniziativa e scommetto sull'intelligenza e il cuore delle senatrici e dei senatori''. Lo ha detto Barbara Pollastrini, deputata e coordinatrice dell'area Diritti del Pd alla Camera, dalla manifestazione di Milano a favore della legge Zan.