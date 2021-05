Omofobia: Milano Unita, tutelare la vita e la libertà di tutti

08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Le frasi omofobe, misogine e violente dei discutibili personaggi della destra italiana, riesumate in questi giorni dal dibattito pubblico, sono solo una timida rappresentazione di quel che avviene quotidianamente nel Paese da anni, soprattutto ai danni di chi non può difendersi. L'odio e la marginalizzazione dei più poveri di diritti e tutele fanno parte di un'ampia visione politica, fatta di precarietà esistenziale, di solitudine e di prevaricazione". Lo comunica la lista 'Milano Unita' a sostegno di Giuseppe Sala, i cui promotori hanno partecipato alla manifestazione di Milano a sostegno del Ddl Zan. In piazza anche Francesco Laforgia, senatore di Liberi e Uguali e uno eei promotori della lista. "Tutelare la vita e la libertà di tutte le persone è la nostra priorità".