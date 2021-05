08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Monza un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato dopo che aveva ceduto un pacchetto a un giovane in cambio di denaro. Il 27enne è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish e oltre 100 euro in contanti ed è stato arrestato. L'acquirente è stato segnalato all'autorità amministrativa.