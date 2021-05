Pd: Letta, 'ricostruiamo con partecipazione e apertura', al via tesseramento 2021

09 maggio 2021 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Prende il via oggi, e durerà fino al 31 dicembre, il tesseramento al Partito democratico. Sarà possibile iscriversi on line sulla piattaforma https://tesseramento.partitodemocratico.it/ e nei 5300 circoli in tutta Italia. E' stato attivato anche un indirizzo email dedicato [email protected] al quale chiedere informazioni e segnalare disponibilità a partecipare. Per questa campagna anche Ellekappa ha realizzato e donato al Pd due vignette.

“È proprio dalla partecipazione e dall'apertura che vogliamo ricostruire la nostra comunità, perché il Pd o è partito di popolo o non è -scrive il segretario Enrico Letta in uno dei passaggi della lettera inviata ai circoli-. Abbiamo un'occasione che mai è capitata e che forse mai ricapiterà alle nostre generazioni. È una chiamata alla responsabilità che investe tutti noi. Dobbiamo esserne all'altezza. Dobbiamo esserci, insieme. 'Con occhi nuovi'".