Ue: M5S, 'rinnovare impegno per Europa sempre più coesa'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Rinnovare l'impegno per la solidarietà europea e gettare le basi per un'Europa futura sempre più coesa e all'altezza delle sfide globali. Oggi, così come ormai quasi un secolo fa, i Paesi europei stanno affrontando una grave crisi a causa del Covid, ed è il momento di fare scelte coraggiose. La conferenza sul futuro dell'Europa è un importante dibattito pubblico che permetterà a milioni di cittadini di contribuire con idee e proposte per il miglioramento dell' Ue”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Politiche europee della Camera.

“Grazie all'impegno del Governo Conte -ricordano- abbiamo ottenuto il Recovery Fund e cambiato il volto dell'Europa e, come Movimento 5 Stelle, stiamo lavorando per proseguire questo cambiamento, per esempio promuovendo una distribuzione più equa dei vaccini contro il Covid, una modifica profonda del Patto di Stabilità e la creazione di un Recovery Fund permanente. La pandemia ha reso evidente il fatto che solo uniti si possono vincere le sfide future e dobbiamo costruire insieme un'Europa più forte e solidale”.