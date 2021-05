Ue: Bernini, 'servono riforme profonde'

09 maggio 2021 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Oggi è il compleanno dell'Europa e insieme l'avvio della Conferenza sul futuro dell'Unione. L'idea dei Padri fondatori ci ha donato 70 anni di pace, di libertà e di sviluppo, ed è un percorso che va reso irreversibile. Ma per andare avanti è il momento di riformare in profondità un'istituzione che resta divisa tra chi la considera una somma di interessi nazionali e chi la intende invece come il superamento definitivo degli interessi nazionali". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Solo un'Europa della solidarietà, che sappia far convivere il più grande mercato unico con la condivisione responsabile del debito e del welfare -aggiunge- sarà in grado di affrontare alla radice le paure prodotte dagli effetti disgreganti di una lunga recessione internazionale acuita dalla pandemia, di flussi migratori imponenti e della globalizzazione che ha prodotto una frattura epocale causata soprattutto dall'impoverimento dei ceti medi. Il futuro dell'Unione passa dunque dalle riforme, e la prima dovrà necessariamente essere il superamento della regola dell'unanimità, con anacronistici diritti di veto che troppo spesso minano l'interesse generale”.