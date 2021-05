Ue: Quartapelle, 'rafforzare e cambiare partendo dal basso'

09 maggio 2021 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'Europa che celebriamo oggi 9 maggio è un'Europa molto più determinata e forte di quella anche solo di un anno fa. La decisione di far partire il Piano Next Generation EU ha creato strumenti comuni a livello europeo per stimolare la crescita, per generare lavoro durante la recessione da covid e per affrontare i problemi connessi con la transizione climatica. L'Europa del futuro sarà verde, digitale e inclusiva perché ci sono risorse europee che aiuteranno gli Stati a fare un salto di qualità nelle politiche". Lo scrive in un post su Facebook Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo della segreteria del Pd.

"Ma non ci fermiamo più, perché chi ama l'Europa -aggiunge- non si accontenta. Ora serve una vera Europa della salute e del welfare, una politica europea sulle migrazioni e lo stop ai veti che troppo spesso bloccano decisioni ambiziose e necessarie. Per questo la Conferenza sul Futuro dell'Europa sarà una occasione unica per rafforzare e cambiare, partendo dal basso, l'Europa".