Milano: Museo Diffuso, mappa interattiva di vittime terrorismo

09 maggio 2021 a

a

a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Una mappa interattiva di Milano con i nomi delle vittime, i luoghi e le vie delle stragi e degli attentati terroristici che hanno segnato la storia della città: da piazza Fontana a via Palestro, dall'assassinio del magistrato Emilio Alessandrini a quello del giornalista Walter Tobagi. La mappa virtuale fa parte del sito internet 'Milano, le stragi e il terrorismo - Museo Diffuso Urbano', presentato oggi a Milano, si propone come “un racconto sugli avvenimenti terroristici che colpirono la città di Milano, segnando la sua popolazione e i suoi luoghi. Un Museo Diffuso dedicato a tutti i caduti per mantenere viva la loro memoria”, si spiega dal Comune.

Il sito, che arricchirà il portale istituzionale del Comune, è frutto di un progetto dell'amministrazione, della Fondazione Carlo Perini, dell'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'Associazione Piazza Fontana. È stato realizzato in collaborazione e con il supporto scientifico del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano e della Fondazione Rotary Club Milano e rientra nel palinsesto della piattaforma comunale Milano è Memoria.

“Si tratta del primo passo per la costruzione di una serie di itinerari, da percorrere online o nelle strade, per approfondire la conoscenza di fatti storici importanti per la nostra città e più in generale per il Paese", spiega l'Assessore Lipparini. "Un contributo molto importante all'azione di tutela e diffusione dei temi della memoria che, grazie alle potenzialità del nostro geoportale, offre a tutti l'opportunità di consultare documenti e ricordare le vittime del terrorismo".