KPS Capital Partners acquisisce Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A.

- Leader mondiale nella produzione di profili in alluminio estruso

Prima acquisizione di fondi a media capitalizzazione in Europa

NEW YORK, 7 maggio 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A. (collettivamente "Metra" o la "Società"), un produttore globale di alluminio estruso. Gli azionisti venditori manterranno il 25% del capitale della società. Al completamento della transazione, Metra sarà la quarta acquisizione completata dal fondo speciale KPS Special Situations Mid-Cap (il "Mid-Cap Fund") e la prima acquisizione del Mid-Cap Fund di KPS nella regione EMEA.

Metra è un'azienda globale, integrata verticalmente, che opera nel settore dei profili di alluminio estruso e dei servizi connessi a valore aggiunto: verniciatura, ossidazione, lavorazione, saldatura e assemblaggio. L'azienda offre una gamma completa di profili in alluminio estruso, utilizzati principalmente nei mercati finali dell'industria, dell'edilizia e delle costruzioni in Europa e Nord America.

Pierre de Villeméjane, Partner di KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), ha dichiarato: "Siamo entusiasti di acquisire Metra, un'azienda diversificata di estrusione dell'alluminio con diverse capacità di produzione e finitura, ampie competenze nello sviluppo di prodotti e un eccellente servizio clienti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli azionisti venditori, con l'Amministratore delegato Enrico Zampedri e con il team Metra per accelerare le opportunità di crescita grazie a sostanziali investimenti nelle attività e nelle operazioni dell'azienda. La competenza industriale di Metra e il suo impegno per la qualità, insieme alle risorse strategiche, operative e finanziarie globali di KPS, costituiscono una base ideale per la crescita futura. Intendiamo espandere l'attività sia organicamente che attraverso una strategia di acquisizione globale".

Enrico Zampedri, Amministratore delegato di Metra, ha dichiarato: "L'intero team di Metra è entusiasta di collaborare con KPS mentre l'azienda entra in questa nuova fase di crescita. KPS vanta una comprovata esperienza negli investimenti nel settore metallurgico e ha dimostrato di sapere creare valore in questo settore. La portata globale di KPS, l'impegno per l'eccellenza manifatturiera e la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti di Metra, insieme alle sue ingenti risorse finanziarie, consentiranno alla nostra azienda di realizzare una crescita significativa, pur mantenendo l'attenzione sulla qualità e sul servizio clienti".

Il completamento della transazione è previsto per il secondo trimestre del 2021 ed è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e approvazione. I termini finanziari dell'accordo non sono stati divulgati.

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking è stata il consulente finanziario principale e lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP è stato incaricato della consulenza legale di KPS. Metra è stata assistita da Lazard S.r.l. in qualità di consulente finanziario, Allen & Overy LLP in veste di consulente legale ed EY Advisory S.p.A. il consulente di due diligence per il fornitore di servizi finanziari.

Informazioni su MetraMetra è un'azienda globale, integrata verticalmente, che opera nel settore dei profili in alluminio estruso e dei servizi connessi a valore aggiunto: verniciatura, ossidazione, lavorazione, saldatura e assemblaggio. L'azienda offre una gamma completa di profili in alluminio estruso, utilizzati principalmente nei mercati finali dell'industria, dell'edilizia e delle costruzioni in Europa e Nord America. Metra ha sede a Rodengo Saiano, in Italia, con cinque stabilimenti di produzione ubicati strategicamente in Italia e in Canada. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.metrabuilding.com o www.metraindustry.com.

Informazioni su KPS Capital PartnersKPS, attraverso le sue entità di gestione affiliate, è il manager dei KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di investimento con oltre 12,3 miliardi di dollari di asset in gestione (al 31 dicembre 2020). Da quasi tre decenni, i partner di KPS lavorano esclusivamente per ottenere una significativa rivalutazione del capitale, controllando gli investimenti azionari in aziende manifatturiere e industriali in una vasta gamma di settori come i materiali di base, i prodotti a marchio, i prodotti sanitari e di lusso, i componenti automobilistici, i beni strumentali e la produzione in generale. KPS crea valore per i suoi investitori lavorando in modo costruttivo con team dirigenziali di talento per migliorare le imprese e generare rendimenti di investimento migliorando strutturalmente la posizione strategica, la competitività e la redditività delle sue società di portafoglio, piuttosto che fare affidamento principalmente sulla leva finanziaria. Le società di portafoglio di KPS Funds hanno ricavi annuali aggregati per circa 10,6 miliardi di dollari, gestiscono 159 stabilimenti di produzione in 22 Paesi e hanno circa 34.000 dipendenti, direttamente e attraverso joint venture in tutto il mondo. La strategia di investimento e le società di portafoglio di KPS sono descritte in dettaglio nel sito www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap si concentra sugli investimenti nel segmento inferiore del mercato intermedio che richiedono fino a 100 milioni di dollari di capitale azionario iniziale. KPS Mid-Cap mira allo stesso tipo di opportunità di investimento e utilizza la stessa strategia di investimento che i fondi di punta di KPS hanno da quasi tre decenni. KPS Mid-Cap sfrutta e trae vantaggio dalla piattaforma globale, dalla reputazione, dalla storia, dall'infrastruttura, dalle best practice, dalle conoscenze e dall'esperienza di KPS. Il team di investimento KPS Mid-Cap è gestito da Partners Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, che dirigono un team di professionisti esperti e qualificati.