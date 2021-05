ConvieneOnline si rinnova: uno dei leader insurtech cambia veste

10 maggio 2021 a

Inizia un nuovo percorso per

Le immagini si liberano degli eccessi e si presentano attraverso forme semplici e armoniche.

Gli spazi vuoti contribuiscono a creare un campo visuale distensivo che guida lo sguardo verso gli elementi strettamente funzionali e necessari.

La scelta di uno stile minimalista nasce dell'esigenza di mostrarsi ai clienti nella sua vera essenza: un portale moderno e intuitivo che non ha bisogno di artifici e ornamenti.

Gli utenti vengono accolti dal Panda, simbolo di stabilità e certezza. Questo animale, infatti, nelle culture antiche, simboleggia la forza interiore, l'equilibrio e la costanza; qualità fondamentali per il settore assicurativo che deve garantire protezione e sicurezza ai suoi clienti.

Convieneonline.it: portale assicurativo online tra i primi in Italia

L'affidabilità, del resto, è una delle caratteristiche che da sempre contraddistingue Convieneonline.it.

Nata nel 2014 da un'idea di Emmanuele Menicucci, fondatore e Chief Executive Officer (CEO), si è affermata come una delle prime realtà insurtech in Italia.

La sua rete vanta la presenza di numerosi partner prestigiosi, leader nel mercato assicurativo.

L'agenzia inoltre è stata accreditata, nel 2018, Coverholder dei Lloyd's. Si tratta di un riconoscimento particolarmente importante che conferma la qualità e l'eccellenza dei servizi offerti.

La sua piattaforma, semplice e innovativa, è dotata di un sistema di cifratura Secure Sockets Layer 128 bit, che consente di comparare, acquistare e gestire le polizze nella massima sicurezza.

Uno dei punti di forza di Convieneonline.it è stata la sua capacità rispondere alle esigenze incombenti di digitalizzazione garantendo, allo stesso tempo, l'affidabilità e il sostegno dei distributori tradizionali. La società abruzzese, infatti, con sede a Ortona (CH), offre l'assistenza di un team, composto da professionisti altamente qualificati, che è possibile contattare in qualunque momento.

Attraverso il portale i consumatori hanno la possibilità di scegliere tra diversi tipi di prodotti: Rc professionali, incendio & scoppio per i mutui, polizze donazione, casa e famiglia e vita.

I servizi offerti si differenziano per la qualità e la convenienza, si tratta infatti di prodotti innovativi, personalizzabili e in grado di soddisfare le necessità diversificate degli utenti che si muovono in un mercato in continua mutazione.

Noleggio a Lungo Termine: il nuovo servizio di Convieneonline.it

Grazie alla sua natura camaleontica Convieneonline.it si conferma una realtà dinamica e sempre al passo con i tempi.

Da oggi infatti sarà disponibile il Noleggio Auto a Lungo Termine, una scelta nata dalla consapevolezza delle nuove tendenze di mercato che guardano sempre di più verso la “sharing economy”.

Un nuovo modo di concepire il rapporto tra l'uomo e i beni di cui necessita, e che sta cambiando gli equilibri tra economia e società. Attraverso la “sharing economy” infatti è possibile noleggiare auto, biciclette, appartamenti in base alle necessità del momento. Istantaneo, condiviso e riutilizzato sono ormai le parole d'ordine di uno spazio sociale che ci vuole sempre più dinamici e iperconnessi.

I vantaggi del noleggio a lungo termine sono molteplici. È possibile usufruire di diversi servizi attraverso il semplice pagamento di una rata mensile: assicurazione, soccorso stradale, riparazioni.

Inoltre consente di gestire tutto dai propri dispositivi, in modo semplice e veloce, ma senza rinunciare all'efficienza.

Servizi assicurativi online: i dati dell'Osservatorio di Convieneonline.it

Queste caratteristiche sono del resto i motivi per cui sempre più consumatori si rivolgono ai prodotti assicurativi online.

Una tendenza evidente nel settore delle Polizze RC Professionali con una particolare concentrazione tra avvocati, commercialisti e agenti in attività finanziaria tra i 45 e i 54 anni (72.76%).

Per quanto riguarda invece le fasce di età 25-34, 35-44 e over 65, gli acquirenti delle polizze professionali online si distribuiscono rispettivamente per il 3,65%, 11,21% e 3.90%. Sarebbero invece soltanto lo 0,15% i consumatori compresi tra i 18 e i 24 anni.

I clienti, inoltre, provengono soprattutto dalle grandi città: Roma (9,20%); Napoli (5,58%); Catania (3,52%); Milano (3,50%); Palermo (2,83).

È quanto emerge dai dati, del 2020, dell'Osservatorio di Convieneonline.it che consentono di tracciare un identikit degli utenti che si rivolgono ai siti di comparazione indicando le loro preferenze, provenienza, età e sesso.

Da quest'ultimo aspetto si evidenzia un forte divario. La maggior parte degli acquirenti delle polizze RC professionali sono infatti uomini con il 59.91%, su un totale di 12.813 polizze annuali.

Un divario presente anche nel settore delle Polizze Casa in cui gli uomini si attestano al 72,09%, contro il 26,47% delle donne.

Per quanto riguarda l'età, i principali utenti che acquistano una Polizza Incendio e Scoppio appartengono, anche in questo caso, alla fascia 45-54 con il 72,91%, mentre sono solo il 14,81% i clienti tra i 35 e i 44 anni.

Inoltre, a differenza delle Polizze Rc Professionali in cui la maggior parte dell'utenza proviene dal sud con il 60%, nel settore Casa si riscontra una tendenza opposta con il 65% degli assicurati dal Nord.

Queste differenze sono soprattutto il riflesso delle differenze economiche, culturali e sociali tra l'Italia meridionale e il Nord del Paese.

Nel Settentrione, infatti, i professionisti lavorano spesso in studi associati che si rivolgono a loro Broker di fiducia, mentre il Sud è caratterizzato da una realtà più frammentata con una maggiore presenza di professionisti autonomi. Sulle Polizze casa, invece, a incidere diversi elementi, come le migrazioni e altri fattori socio-culturali che, nel tempo, hanno influito sull'urbanizzazione dello stivale.

Assicurazioni online: il futuro è già iniziato

È chiaro che per le Compagnie Assicurative è fondamentale adottare modelli di business flessibili e innovativi, strutturati su sistemi tecnologici che consentono di gestire tutte le fasi delle polizze a distanza: acquisto, denuncia, liquidazione dei sinistri.

La sfida è quella di riuscire a trovare il giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e capacità organizzative per rispondere alle esigenze di digitalizzazione.

Un percorso, quest'ultimo, accelerato dal Covid-19 e che segna l'inizio di un altro domani verso cui Convieneonline.it ha già iniziato a dirigersi.

