Scienze: fiori selvatici a rischio, carenza impollinatori dimezza produzione di semi (2)

10 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La ricerca condotta ha richiesto dieci anni di studi preliminari (osservazioni su flora ed impollinatori, raccolta semi, ecologia di germinazione delle specie raccolte) e due anni di sperimentazione effettiva.

"L'eccesso di antropizzazione, unitamente ai cambiamenti climatici in corso - conclude Stefano Benvenuti - penalizzano proprio quei fiori selvatici che sono i principali attori nel determinare l'impatto estetico-paesaggistico degli ambienti rurali. Fiori come speronella, fiordaliso, gittaione, garofanino selvatico o e nigella svolgono una 'silenziosa terapia del benessere' mediante i proprio sgargianti colori durante le rispettive dinamiche di fioritura. La progressiva antropizzazione del territorio che priva di spazi ecologici gli impollinatori, unitamente a una gestione agronomica estremamente 'semplificata', rischiano di determinare una sorta di progressivo 'abbruttimento' dei paesaggi rurali rendendoli sempre più poveri di quella componente cromatica che noi percepiamo come 'bellezza'".