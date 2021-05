Renzi, video autogrill: stasera ex premier a Report

10 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Un accordo che ha preso il via sui social network porterà Matteo Renzi a intervenire in diretta nella puntata di questa sera di 'Report' per parlare del video sul suo incontro con Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano.

"Sono a disposizione - ha scritto stamattina Renzi su Twitter - per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata".

A stretto giro è comparsa sull'account Twitter della trasmissione anche la risposta di Sigfrido Ranucci: "Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho accolto anche il suo invito a chiamarlo e ci siamo parlati".